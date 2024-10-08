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8 октября, 09:17

Пробили Дно: Назван самый матерящийся город России

Исследование: Москва стала самым матерящимся городом в России

В 2024 году Москва стала самым матерящимся городом в России. Фото © Life.ru

В 2024 году Москва стала самым матерящимся городом в России. Фото © Life.ru

В 2024 году Москва стала самым матерящимся городом в России, сообщил Москвич Mag со ссылкой на исследование агентства «Интериум».

Второе место занимает Санкт-Петербург, в этом городе матерятся почти в два раза меньше. На третьем месте — Новосибирск. В топ-5 также вошли Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

В прошлом году столица занимала лишь третье место. Лидером был город Дно в Псковской области, а на второй строчке находился Краснодар.

Рейтинг матерящихся городов России составили на основе мониторинга соцсетей, блогов и мессенджеров. По мнению аналитиков, такое повышение мата в столице связано с тем, что жители маленьких городов перестали указывать их в графе «место проживания».

В Краснодаре водитель автобуса люто обматерил школьника, забывшего справку
В Краснодаре водитель автобуса люто обматерил школьника, забывшего справку

Но обсценную лексику употребляют и в других городах. Так, на днях в Красноярске отстранили от работы трудовика, который обматерил учеников на видео.

Алена Пенчугина
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