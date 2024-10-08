Пробили Дно: Назван самый матерящийся город России

В 2024 году Москва стала самым матерящимся городом в России, сообщил Москвич Mag со ссылкой на исследование агентства «Интериум».

Второе место занимает Санкт-Петербург, в этом городе матерятся почти в два раза меньше. На третьем месте — Новосибирск. В топ-5 также вошли Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

В прошлом году столица занимала лишь третье место. Лидером был город Дно в Псковской области, а на второй строчке находился Краснодар.

Рейтинг матерящихся городов России составили на основе мониторинга соцсетей, блогов и мессенджеров. По мнению аналитиков, такое повышение мата в столице связано с тем, что жители маленьких городов перестали указывать их в графе «место проживания».