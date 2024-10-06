В Краснодаре водитель автобуса люто обматерил школьника, забывшего справку

Водитель автобуса из Краснодара отказался принимать льготную карту у школьника, обматерил его и не захотел продолжать маршрут. Скандал произошёл из-за того, что у парня не было с собой справки подтверждающей льготу. О ситуации стало известно главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.

Водитель автобуса отказывается принимать льготную карту у школьника. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

Водитель настаивал на том, чтобы школьник оплатил проезд наличными или по банковской карте. Однако по ним проезд выходит дороже, да и с собой школьник взял только льготный проездной. Зная свои права, парень остался сидеть в автобусе. Через минут пять криков водителя о том, что он никуда не поедет, пришлось сдаться. Под мат и угрозы водителя, школьник всё-таки оплатил проезд льготной картой.

Вечером того же дня парень вновь попал в автобус к тому же водителю. Тот обозвал парня «тварью» и другими матными словами, а также накричал на него. Не смог справиться с водителем даже отец ученика, который напомнил работнику автобуса законы — высаживать несовершеннолетних из общественного транспорта запрещено, даже если они не оплатили проезд.

Парень уточнил, что подобные инциденты уже возникали. Неоднократные заявления в транспортную компанию справиться с проблемой не помогли. Теперь семья намерена обратиться в полицию.