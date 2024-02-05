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Водитель автобуса на Сахалине сменил маршрут и высадил 9-летнюю девочку на трассе в мороз

В Южно-Сахалинске водитель автобуса высадил школьницу на обочину посреди трассы

5 февраля, 09:20
В Южно-Сахалинске водитель автобуса высадил ребёнка на трассе. Обложка © VK / Новостной

В Южно-Сахалинске водитель автобуса высадил ребёнка на трассе. Обложка © VK / Новостной

В Южно-Сахалинске водитель автобуса высадил девятилетнюю школьницу прямо на трассе, где не было остановок, мать девочки обратилась с жалобой в прокуратуру. Об этом сообщает СУ СК по региону.

В Южно-Сахалинске водитель автобуса высадил ребёнка на трассе. Обложка © VK / Новостной

В Южно-Сахалинске водитель автобуса высадил ребёнка на трассе. Обложка © VK / Новостной

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", уточнили в ведомстве.

Водитель уже доставлен в следственный отдел для допроса. По данным местных СМИ, девочка ехала домой в пригород, но автобус в тот день изменил маршрут. Однако ребёнок не услышал объявление, так как в салоне было шумно. Школьница увидела, что едет не туда, когда осталась в транспорте одна. Тогда водитель остановился и высадил ребёнка на трассе.

Как рассказала местным журналистам мать школьницы, в тот день было очень холодно и девочка осталась одна на обочине, где не было тротуаров и остановок. В итоге ребёнка встретила бабушка. Теперь семья требует наказать водителя, который поставил под угрозу жизнь девочки.

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Ссора отцов из-за парковки у детсада вылилась в кровавое побоище на глазах у рыдающих малышей

Ранее сообщалось, что в Красноярске кондуктор выгнала двух школьников из автобуса в 30-градусный мороз из-за неработающего терминала. По закону детей младше 16 лет нельзя высаживать из автобуса, если они едут без взрослых. За это грозит штраф на сумму от 5 тысяч до 30 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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