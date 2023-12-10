В Красноярске кондуктор выгнала школьников из автобуса на 30-градусный мороз

В Красноярске кондуктор выгнала двух школьников из автобуса в 30-градусный мороз из-за неработающего терминала. Об этом сообщает ТВК.

О случившемся рассказала мать несовершеннолетних. По словам женщины, дети 10 и 15 лет сели в автобус № 23, но успели проехать только две остановки — кондуктор высадила их, потому что те не смогли заплатить за проезд из-за сломанного терминала.

"Через две остановки их высадили, потому что расчёт в автобусе был только по приложению. Ребёнок был готов заплатить за проезд картой, но кондуктор сказала, чтобы дети выходили. Они не стали сопротивляться и вышли", — рассказала женщина.

Мать позвонила в Красноярскгортранс, однако жалобу не приняли, так как у сотрудников закончился рабочий день. Женщина также отметила, что раньше таких ситуаций с оплатой не было. В понедельник, 11 декабря, она планирует вновь обратиться с жалобой в организацию.

По закону детей младше 16 лет нельзя высаживать из автобуса, если они едут без взрослых. За это грозит штраф на сумму от 5 до 30 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.