В Ленобласти водитель автобуса, находясь за рулём, приставал к 15-летней пассажирке
В Ленобласти поймали водителя автобуса, который развращал 15-летнюю пассажирку
В Тосненском районе Ленобласти 57-летний водитель рейсового автобуса № 315-А развращал 15-летнюю девочку. В полицию обратилась мать школьницы. Она сообщила, что мужчина приставал к несовершеннолетней, находясь при этом за рулём.
"Женщина рассказала, что водитель совершил в отношении юной пассажирки развратные действия, находясь на водительском месте", — сообщили в АН "Оперативное прикрытие".
Мать девочки также добавила, что инцидент произошёл около девяти вечера на остановке в деревне Новолисино. Автобус следовал по маршруту Тосно – Новолисино.
Полиция задержала гражданина Киргизии, который состоит на миграционном учёте в посёлке Шапки. Из автобуса изъяли записи камер. Теперь правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф рассказывал, что в Твери турок-нелегал заприметил одинокую девочку в автобусе и всю поездку приставал к ней: хватал школьницу и трогал между ног. В итоге девочке удалось вырваться и убежать. Мужчину позже задержали.
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