Регион

Уведомления отключены

12 ноября, 14:51

В Ленобласти водитель автобуса, находясь за рулём, приставал к 15-летней пассажирке

В Ленобласти поймали водителя автобуса, который развращал 15-летнюю пассажирку

В Тосненском районе Ленобласти 57-летний водитель рейсового автобуса № 315-А развращал 15-летнюю девочку. В полицию обратилась мать школьницы. Она сообщила, что мужчина приставал к несовершеннолетней, находясь при этом за рулём.

"Женщина рассказала, что водитель совершил в отношении юной пассажирки развратные действия, находясь на водительском месте", — сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

Мать девочки также добавила, что инцидент произошёл около девяти вечера на остановке в деревне Новолисино. Автобус следовал по маршруту Тосно – Новолисино.

Полиция задержала гражданина Киргизии, который состоит на миграционном учёте в посёлке Шапки. Из автобуса изъяли записи камер. Теперь правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Орске педофил подкараулил подростка и напал на него в душевой городского бассейна

В Орске педофил подкараулил подростка и напал на него в душевой городского бассейна

Ранее Лайф рассказывал, что в Твери турок-нелегал заприметил одинокую девочку в автобусе и всю поездку приставал к ней: хватал школьницу и трогал между ног. В итоге девочке удалось вырваться и убежать. Мужчину позже задержали.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • педофилы
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Ленинградская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров