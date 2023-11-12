В Ленобласти водитель автобуса, находясь за рулём, приставал к 15-летней пассажирке

В Тосненском районе Ленобласти 57-летний водитель рейсового автобуса № 315-А развращал 15-летнюю девочку. В полицию обратилась мать школьницы. Она сообщила, что мужчина приставал к несовершеннолетней, находясь при этом за рулём.

"Женщина рассказала, что водитель совершил в отношении юной пассажирки развратные действия, находясь на водительском месте", — сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

Мать девочки также добавила, что инцидент произошёл около девяти вечера на остановке в деревне Новолисино. Автобус следовал по маршруту Тосно – Новолисино.

Полиция задержала гражданина Киргизии, который состоит на миграционном учёте в посёлке Шапки. Из автобуса изъяли записи камер. Теперь правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.