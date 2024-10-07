«Щенки!»: В Красноярске трудовик обматерил школьников в стиле Д'Артаньяна

Учителя труда в красноярской школе отстранили от работы после распространившегося в соцсетях ролика, где он бранит учеников матом. Об этом сообщили в ГУ образования администрации города.

Трудовик бранит школьников непечатными словами в Красноярске. Видео © Telegram / «Борус. Люди»

«Всё, рот закрой! Что-то мы сегодня [разговорились], а?! Щенки!» — кричит на школьников явно разгневанный педагог.

В администрации рассказали РИА «Новости» о том, что учителя пока что отстранили от занятий. На сегодня назначено заседание конфликтной комиссии, о её итоговом решении будет объявлено позже.

Собеседник агентства отметил, что родители учеников ни разу не жаловались на трудовика, который работает в школе уже девять лет. Жалоб не поступало и после распространения ролика в соцсетях, более того: многие родители вышли к школьной к администрации, чтобы попросить не увольнять педагога.