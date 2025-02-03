Стало известно, сколько россиян матерятся на работе и каких они профессий
Kp.ru: Больше половины россиян признались, что матерятся на работе
Опрос показал, что 55% россиян матерятся во время общения с коллегами. Получатся, что без крепкого словца на работе обходится меньше половины из нас, пишет kp.ru.
Стало известно, что чаще всех ненормативную лексику в своём лексиконе используют представители рабочих профессий, а также юристы. Реже всех матерятся медики, бухгалтеры и финансисты.
По мнению эксперта по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадяна, многие воспринимают мат как способ выразить свои эмоции или снять напряжение в стрессовых ситуациях. Несмотря на это, отношение к ненормативной лексике в обществе всё же начало меняться, заявил он.
В первую очередь компании начали активно работать над внутренней культурой. В некоторых за мат даже штрафуют от одной до пяти тысяч рублей. Кроме того, если раньше ругательства считались проявлением «крутизны», то теперь её принято показать через свои достижения.
Ранее режиссёр фильма «Василий Тёркин» прокомментировал использование ненормативной лексики в кинематографе. Он считает это частью русской культуры, без которой нельзя обойтись. При этом использовать мат в быту кинематографист не советует, так как это проявление грубости. Но в критических моментах, и особенно в фильмах, это может быть даже необходимым для усиления достоверности.
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