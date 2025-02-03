Стало известно, сколько россиян матерятся на работе и каких они профессий

Опрос показал, что 55% россиян матерятся во время общения с коллегами. Получатся, что без крепкого словца на работе обходится меньше половины из нас, пишет kp.ru.

Стало известно, что чаще всех ненормативную лексику в своём лексиконе используют представители рабочих профессий, а также юристы. Реже всех матерятся медики, бухгалтеры и финансисты.

По мнению эксперта по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадяна, многие воспринимают мат как способ выразить свои эмоции или снять напряжение в стрессовых ситуациях. Несмотря на это, отношение к ненормативной лексике в обществе всё же начало меняться, заявил он.

В первую очередь компании начали активно работать над внутренней культурой. В некоторых за мат даже штрафуют от одной до пяти тысяч рублей. Кроме того, если раньше ругательства считались проявлением «крутизны», то теперь её принято показать через свои достижения.