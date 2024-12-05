200 тысяч за мат: Учительница подала в суд на маму школьницы из-за оскорблений

В Тюменской области разгневанная мать пришла к учительнице из-за того, что она якобы буллила её дочь. Эмоции настолько захлестнули женщину, что та обматерила педагога прямо на глазах учеников. Учительница в долгу не осталась и обратилась в суд с просьбой взыскать с родительницы компенсацию в размере 200 тысяч рублей, сообщает портал 72.ru.

По данным издания, проблема с успеваемостью возникла у дочери ответчицы. Во время одного из уроков, когда девочка попыталась ответить на вопрос и не справилась, учительница сказала слово «кошмар». Это вызывало негативную реакцию родительницы, которая затем обматерила педагога. Позже родительница признала, что вела себя некорректно, но приносить свои извинения не стала. Она уверена, что своими действиями защищала дочь.

В суде поддержали позицию учительницы, но, принимая во внимание обстоятельства дела, решили, что запрашиваемая сумма взыскания является слишком высокой. В итоге мать девочки была обязана выплатить педагогу 50 тысяч рублей в качестве компенсации за унижение чести и достоинства.