Родители школьницы из Москвы обвинили лучшего классного руководителя года в избиении дочери
Mash: Лучшего классного руководителя года обвинили в Москве в избиении школьницы
Родители школьницы из Москвы пожаловались на учительницу, которая в 2022 году получила награду «Лучший классный руководитель». Они утверждают, что педагог якобы избивала и таскала их дочь за уши, пишет Mash.
По словам матери десятилетней девочки, перед прогулкой она отказалась убрать учебники с парты. За непослушание преподавательница якобы начала оскорблять школьницу, после чего применила к ней физическую силу и оттаскала за уши. Четвероклассница обратилась в поликлинику с ушибами и ссадинами.
Сама учительница продвигает иную версию — уставшая девочка во второй половине дня начала демонстративно показывать, что не пойдёт на занятия. Преподавательница дала ей домашнее задание и попросила её позвонить родителям, чтобы те забрали дочь. Ученица же начала пинаться, злиться и вести себя агрессивно. Педагог, что ребёнок демонстрирует подобное поведение каждый раз, когда её зовут по имени, так как оно ей не нравится.
Полиция проводит проверку по факту инцидента.
Ранее Life.ru писал о происшествии в Ленинградской области. Там ученик восьмого класса из-за замечания начал драку с учителем физики прямо на уроке.
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