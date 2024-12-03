Родители школьницы из Москвы обвинили лучшего классного руководителя года в избиении дочери

Родители школьницы из Москвы пожаловались на учительницу, которая в 2022 году получила награду «Лучший классный руководитель». Они утверждают, что педагог якобы избивала и таскала их дочь за уши, пишет Mash.

По словам матери десятилетней девочки, перед прогулкой она отказалась убрать учебники с парты. За непослушание преподавательница якобы начала оскорблять школьницу, после чего применила к ней физическую силу и оттаскала за уши. Четвероклассница обратилась в поликлинику с ушибами и ссадинами.

Сама учительница продвигает иную версию — уставшая девочка во второй половине дня начала демонстративно показывать, что не пойдёт на занятия. Преподавательница дала ей домашнее задание и попросила её позвонить родителям, чтобы те забрали дочь. Ученица же начала пинаться, злиться и вести себя агрессивно. Педагог, что ребёнок демонстрирует подобное поведение каждый раз, когда её зовут по имени, так как оно ей не нравится.