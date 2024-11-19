Режиссёр фильма «Василий Тёркин» назвал мат частью русской культуры

Режиссёр картины «Василий Тёркин» Карен Геворкян прокомментировал использование ненормативной лексики в кинематографе. Он отметил, что избегает мата, но считает, что полностью исключить его из жизни, невозможно. Об этом сообщает ТАСС.

Геворкян считает, что мат является неотъемлемой частью русской культуры. Он подчеркнул, что использовать бранную лексику в бытовых ситуациях — это проявление грубости, но в критических моментах, и особенно в кинематогрефе, это может быть даже необходимым для усиления достоверности. «Если мат уместен для раскрытия характера персонажа или для передачи атмосферы, то пусть он будет. Если нет — это просто глупость», — заявил режиссёр.

На заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России президент Владимир Путин также выразил мнение, что мат — часть нашей жизни. Он отметил, что бороться с его повсеместным употреблением можно только через повышение общей культуры населения.

Съёмки первой полномасштабной экранизации поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин» идут полным ходом, и завершение работы над фильмом намечено на 2025 год.

Фильм расскажет о фронтовой жизни простого советского солдата, Василия Тёркина, который, сохраняет веру в победу. Этот герой стал символом стойкости, а его образ представляет собой собирательный портрет мужественного бойца. Впервые история о Тёркине была представлена публике в 1940 году в газете «На страже Родины» во время советско-финляндской войны.