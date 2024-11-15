Джеки Чан обратился к российским зрителям перед премьерой нового фильма
Легендарный актёр Джеки Чан пригласил российских зрителей на премьеру нового фильма «Операция «Панда». Картина выйдет в российский прокат 5 декабря.
Джеки Чан приглашает зрителей на новый фильм. Видео © Telegram / Capella Film
«Здравствуйте, мои российские друзья! Я — Джеки Чан. Вы готовы отправиться в отвязные приключения со мной и моим пушистым другом?» — поинтересовался актёр в ролике студии Capella Film.
В данном фильме персонаж Чана возьмёт под опеку малыша-панду. Антагонисты пытаются похитить зверька и продать, но Джеки решительно против. Помимо излюбленного героя боевиков в «Операции» сыграли Вэй Сян, Хань Яньбо, Ши Цэ и другие известные китайские артисты.
Недавно депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов возмутился вышедшим фильмом «Анора». Он утверждает, что картина представляет Россию и русских в крайне негативном свете, показывая США как беззащитную перед натиском наглых русских олигархов.
Telegram / Capella Film