Джеки Чан обратился к российским зрителям перед премьерой нового фильма

В данном фильме персонаж Чана возьмёт под опеку малыша-панду. Антагонисты пытаются похитить зверька и продать, но Джеки решительно против. Помимо излюбленного героя боевиков в «Операции» сыграли Вэй Сян, Хань Яньбо, Ши Цэ и другие известные китайские артисты.