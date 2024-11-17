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17 ноября, 13:00

Владимир Вдовиченков сравнил советскую и современную экранизации «Противостояния»

Вдовиченков назвал разными новую и советскую экранизации «Противостояния»

Актёр Владимир Вдовиченков. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Актёр Владимир Вдовиченков. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Российский актёр Владимир Вдовиченков, сыгравший в новой экранизации романа Юлиана Семёнова «Противостояние», раскрыл подробности съёмочного процесса. В новой кинокартине он принял участие вместе с Алексеем Гуськовым.

Как рассказал актёр в беседе с kp.ru, советская версия режиссёра Семёна Арановича, вышедшая в 1985 году, заостряет внимание на интеллектуальном противостоянии между персонажами Басилашвили и Болтнева. В новой версии происходит переосмыслением всей истории. Кроме того, для интерпретации используются современные методы и язык.

Вдовиченков также признался, что профессия разведчика была его мечтой в раннем детстве, во многом благодаря популярности Штирлица. Именно поэтому перевоплощаться в подобную роль, которая оказалась достаточно сложной и даже рискованной, ему понравилось. Сам роман актёр назвал классикой, которая не теряет актуальности, однако призвал не сравнивать советскую и современную экранизацию.

«Это фильмы, снятые в разных стилистиках, в разное время и для разных поколений зрителей. Когда вышла первая экранизация романа, мне казалось, что просто время такое, оно пройдет, и люди станут чище, добрее, уйдёт ненависть, уйдёт злость. И, вдруг, это [теперь] происходит все ярче и ярче. Поэтому, мне кажется, «Противостояние» новым поколениям зрителей даже необходимо, но именно в современной версии», — рассказал он.

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А ранее Life.ru рассказал о том, что в начале ноября состоялась премьера сериала «Преступление и наказание». Как уже сообщал Life.ru, вся история нового Раскольникова происходит в XXI веке. Критики также высказывали мнение, что герои будут показаны скорее архетипами, нежели реальными людьми, из-за чего часть трагичности будет утеряна.

Мария Любицкая
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