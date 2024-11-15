«С первых секунд»: Сериал «Преступление и наказание» с Янковским обвинили в одурачивании зрителей

Известный кинокритик Павел Сурков считает, что новый сериал «Преступление и наказание» с Иваном Янковским в главной роли с самого начала может вводить зрителей в заблуждение. Он обратил внимание на то, что сюжет разворачивается в современном Санкт-Петербурге, однако герои говорят так, будто находятся в XIX веке.

«Могут ли два морячка, отпущенных в увольнение, разговаривать, как благородные гардемарины времён Александра III? Нет, конечно. И здесь ощущаешь, что создатели сериала дурят зрителя с первых секунд», — приводит РИА «Новости» слова специалиста.

Также Сурков призвал создателей отечественных сериалов не заимствовать без необходимости. Так, по словам критика, в сериале Родиона Раскольникова одолевает персонаж по имени Тень, которого не было в романе Фёдора Достоевского. Кроме того, эксперт предполагает, что актёрам сериала не ставят сложных творческих задач, и они воспроизводят уже известные образы, которые соответствуют ожиданиям общественности.