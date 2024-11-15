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15 ноября, 09:13

«С первых секунд»: Сериал «Преступление и наказание» с Янковским обвинили в одурачивании зрителей

Критик Сурков: Сериал «Преступление и наказание» с самого начала дурит зрителей

Актёр Иван Янковский в роли Родиона Раскольникова. Обложка © Сериал «Преступление и наказание» (2024). Режиссёр Владимир Мирзоев / Kinopoisk

Актёр Иван Янковский в роли Родиона Раскольникова. Обложка © Сериал «Преступление и наказание» (2024). Режиссёр Владимир Мирзоев / Kinopoisk

Известный кинокритик Павел Сурков считает, что новый сериал «Преступление и наказание» с Иваном Янковским в главной роли с самого начала может вводить зрителей в заблуждение. Он обратил внимание на то, что сюжет разворачивается в современном Санкт-Петербурге, однако герои говорят так, будто находятся в XIX веке.

«Могут ли два морячка, отпущенных в увольнение, разговаривать, как благородные гардемарины времён Александра III? Нет, конечно. И здесь ощущаешь, что создатели сериала дурят зрителя с первых секунд», — приводит РИА «Новости» слова специалиста.

Также Сурков призвал создателей отечественных сериалов не заимствовать без необходимости. Так, по словам критика, в сериале Родиона Раскольникова одолевает персонаж по имени Тень, которого не было в романе Фёдора Достоевского. Кроме того, эксперт предполагает, что актёрам сериала не ставят сложных творческих задач, и они воспроизводят уже известные образы, которые соответствуют ожиданиям общественности.

Напомним, в начале ноября состоялась премьера сериала «Преступление и наказание». Как ранее сообщал Life.ru, вся история нового Раскольникова происходит в XXI веке. Критики также высказывали мнение, что герои будут показаны скорее архетипами, нежели реальными людьми, из-за чего часть трагичности будет утеряна.

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