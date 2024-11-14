Роль Есенина требует жертв: Петров раскрыл, на что ему пришлось пойти, чтобы сыграть великого поэта

Актёр Александр Петров сильно изменил свою внешность для того, чтобы сыграть поэта Сергея Есенина в новом фильме «Декабрь». Артист также признался, что столкнулся с огромным количеством проблем на площадке.

«Клим (Шипенко, режиссёр фильма «Декабрь», — Прим. Life.ru) фанат своего дела. Ему нужно было меня поменять. Нужен был другой человек, а не я. Мы пытались понять по размеру глаз, по разрезу, как это сделать. Волосы, завивка, я ходил в салон красоты, мне щипали брови… Это самое тяжёлое, что было в жизни вообще! Я проклинал Клима каждый раз», — рассказал Петров в выпуске интервью-шоу «Актёрская студия».

Режиссёр кинокартины заставил актёра красить волосы и расширять глава. Также Петрова было необходимо переозвучить. При этом актёр заявил, что хотел не просто сыграть Есенина, но и понять, о чём думал русский поэт.

«Это было очень сложно. Хотелось залезть к нему в голову, не пытаться его сыграть, а внутренне понять, о чем он думал вообще. Ну так, по-честному. И от этого, наверное, было непросто. И настройка, и то, как меня Клим готовил. Это большое количество проб грима, репетиции, читки», — высказался артист.