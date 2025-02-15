В Кишинёве прошла демонстрация в поддержку России

Члены русской общины Молдавии вышли на демонстрацию у здания МИД республики с требованием отказаться от закрытия Российского культурного центра (Русского дома) в Кишинёве. Об этом с места событий сообщает корреспондент газеты «Известия».

Участники акции вынесли флаги России и Молдавии и кричат «Молдова! Россия! Дружба!». Тот же слоган написан на перетяжке, которую развернули демонстранты. Как рассказал один из протестующих Егро Страупе, молдавская молодёжь будет продолжать акции в поддержку Русского дома.

«Подчеркну этот момент, потому что когда пытаются закрыть, допустим, посольство какое-то, там понятные ещё политические мотивы, а когда закрывается просто научный центр, то для чего это делается? Непонятно. Естественно, мы будем приходить и поддерживать наших братьев», — пояснил он.