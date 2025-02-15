В Кишинёве прошла демонстрация в поддержку России
Члены русской общины выступили против закрытия Русского дома в Кишинёве
Митинг против закрытия Русского дома в Кишинёве. Обложка © Telegram/Кишинёв в теме
Члены русской общины Молдавии вышли на демонстрацию у здания МИД республики с требованием отказаться от закрытия Российского культурного центра (Русского дома) в Кишинёве. Об этом с места событий сообщает корреспондент газеты «Известия».
Участники акции вынесли флаги России и Молдавии и кричат «Молдова! Россия! Дружба!». Тот же слоган написан на перетяжке, которую развернули демонстранты. Как рассказал один из протестующих Егро Страупе, молдавская молодёжь будет продолжать акции в поддержку Русского дома.
«Подчеркну этот момент, потому что когда пытаются закрыть, допустим, посольство какое-то, там понятные ещё политические мотивы, а когда закрывается просто научный центр, то для чего это делается? Непонятно. Естественно, мы будем приходить и поддерживать наших братьев», — пояснил он.
Стоит отметить, что в политическом пространстве Молдавии озвучиваются не только русофобские инициативы. Так, недавно депутат парламента Марина Таубер, представляющая оппозиционный блок «Победа», предложила установить в Бельцах памятник Александру Пушкину, чтобы популяризировать русский язык и литературу в регионе. Она напомнила, что великий поэт жил в Молдавии с 1820 по 1823 годы, а в Бельцах есть лицей, названный в его честь.