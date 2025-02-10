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Регион
10 февраля, 20:55

«Здесь он черпал вдохновение»: В Молдавии хотят установить памятник Александру Пушкину

Оппозиция Молдавии предложила установить памятник Пушкину в Бельцах

Оппозиционный политический блок «Победа» в Молдавии предложил установить памятник русскому писателю Александру Пушкину в городе Бельцы. Об этом заявила депутат парламента Марина Таубер.

Инициатива направлена на популяризацию русского языка и литературы в регионе, отметила Таубер в соцсетях. Кроме того, она напомнила, что Пушкин жил на территории современной Молдавии с 21 сентября 1820 по начало июля 1823 года. А в Бельцах именем русского поэта назван крупный лицей.

«Здесь он черпал вдохновение для своих бессмертных произведений и сегодня писателя по праву считают первым русским собирателем молдавского фольклора», — написала депутат.

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Пушкин написал в Молдавии около 200 произведений, включая начало легендарного романа «Евгений Онегин». Также в Бессарабии у поэта зарождался замысел произведения «Борис Годунов».

А на Украине, к сожалению, не ценят вклад великого поэта в мировую литературу. Недавно в Одессе неизвестные девушки осквернили памятник Александру Пушкину, прикрепив к нему плакат с надписью «Груз 200». Бюст классика был установлен в период с 1887 по 1889 год.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yura Borisov

Артём Гапоненко
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