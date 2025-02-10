«Здесь он черпал вдохновение»: В Молдавии хотят установить памятник Александру Пушкину

Оппозиционный политический блок «Победа» в Молдавии предложил установить памятник русскому писателю Александру Пушкину в городе Бельцы. Об этом заявила депутат парламента Марина Таубер.

Инициатива направлена на популяризацию русского языка и литературы в регионе, отметила Таубер в соцсетях. Кроме того, она напомнила, что Пушкин жил на территории современной Молдавии с 21 сентября 1820 по начало июля 1823 года. А в Бельцах именем русского поэта назван крупный лицей.

«Здесь он черпал вдохновение для своих бессмертных произведений и сегодня писателя по праву считают первым русским собирателем молдавского фольклора», — написала депутат.

Пушкин написал в Молдавии около 200 произведений, включая начало легендарного романа «Евгений Онегин». Также в Бессарабии у поэта зарождался замысел произведения «Борис Годунов».