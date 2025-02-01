В Одессе неизвестные девушки осквернили памятник великому русскому поэту Александру Пушкину, закрепив на нём плакат с надписью «Груз 200». Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Бюст классика был установлен ещё в период с 1887 по 1889 год. Его создание стало возможным благодаря пожертвованиям горожан и финансированию городской Думы. Он находится под охраной ЮНЕСКО, но это не мешает последователям киевского режима осквернять монумент.