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1 февраля, 18:03

В Одессе вандалы повесили на памятник Пушкину надпись «Груз 200»

В Одессе неизвестные повесили на памятник Пушкину плакат с надписью «Груз 200»

Памятник Александру Пушкину в Одессе. Обложка © X / forest_fairyL

Памятник Александру Пушкину в Одессе. Обложка © X / forest_fairyL

В Одессе неизвестные девушки осквернили памятник великому русскому поэту Александру Пушкину, закрепив на нём плакат с надписью «Груз 200». Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Бюст классика был установлен ещё в период с 1887 по 1889 год. Его создание стало возможным благодаря пожертвованиям горожан и финансированию городской Думы. Он находится под охраной ЮНЕСКО, но это не мешает последователям киевского режима осквернять монумент.

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Ранее городской совет Одессы поддержал демонтаж памятника Пушкину. На встрече депутаты одобрили проект городского бюджета на 2025 год, в котором предусмотрены средства на проектирование демонтажа 12 монументов, включая памятник русскому поэту, расположенный на Пушкинской улице, а также памятник на Приморском бульваре, также охраняемый ЮНЕСКО.

Алена Пенчугина
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