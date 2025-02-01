В Одессе вандалы повесили на памятник Пушкину надпись «Груз 200»
В Одессе неизвестные повесили на памятник Пушкину плакат с надписью «Груз 200»
Памятник Александру Пушкину в Одессе. Обложка © X / forest_fairyL
В Одессе неизвестные девушки осквернили памятник великому русскому поэту Александру Пушкину, закрепив на нём плакат с надписью «Груз 200». Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».
Бюст классика был установлен ещё в период с 1887 по 1889 год. Его создание стало возможным благодаря пожертвованиям горожан и финансированию городской Думы. Он находится под охраной ЮНЕСКО, но это не мешает последователям киевского режима осквернять монумент.
Ранее городской совет Одессы поддержал демонтаж памятника Пушкину. На встрече депутаты одобрили проект городского бюджета на 2025 год, в котором предусмотрены средства на проектирование демонтажа 12 монументов, включая памятник русскому поэту, расположенный на Пушкинской улице, а также памятник на Приморском бульваре, также охраняемый ЮНЕСКО.