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Регион
13 февраля, 08:55

МИД Молдавии вызвал российского посла

МИД Молдавии вызвал посла России Озерова после падения двух БПЛА

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России Олега Озерова в связи с падением двух неопознанных дронов на юге страны. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в четверг, 13 февраля.

Кишинёв охарактеризовал инцидент с дронами как «серьёзную угрозу безопасности граждан» и обеспокоился «растущими рисками для региональной стабильности».

«К счастью, жертв нет, но такие нарушения воздушного пространства Молдавии недопустимы и не могут остаться без внимания. В связи с серьёзностью произошедшего министерство иностранных дел приняло решение срочно вызвать аккредитованного посла Российской Федерации в Кишинёве для получения официальных разъяснений и выражения решительного протеста по поводу этих неприемлемых действий», — говорится в заявлении молдавского МИДа.

В ведомстве считают данный инцидент «нарушением суверенитета и угрозой миру и безопасности в регионе». Однако не было предоставлено доказательств того, что беспилотники принадлежат России.

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С начала специальной операции в Молдавии неоднократно находили обломки дронов. Такие случаи фиксировались в районах Каушан, Криулян, Рышкан и в Кишинёве. Компетентные органы не предоставили подтверждений о принадлежности этих дронов к какой-либо стороне конфликта.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Марина Фещенко
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