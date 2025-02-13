МИД Молдавии вызвал российского посла

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России Олега Озерова в связи с падением двух неопознанных дронов на юге страны. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в четверг, 13 февраля.

Кишинёв охарактеризовал инцидент с дронами как «серьёзную угрозу безопасности граждан» и обеспокоился «растущими рисками для региональной стабильности».

«К счастью, жертв нет, но такие нарушения воздушного пространства Молдавии недопустимы и не могут остаться без внимания. В связи с серьёзностью произошедшего министерство иностранных дел приняло решение срочно вызвать аккредитованного посла Российской Федерации в Кишинёве для получения официальных разъяснений и выражения решительного протеста по поводу этих неприемлемых действий», — говорится в заявлении молдавского МИДа.

В ведомстве считают данный инцидент «нарушением суверенитета и угрозой миру и безопасности в регионе». Однако не было предоставлено доказательств того, что беспилотники принадлежат России.