В Молдавии подняли панику из-за «шальной» российской ракеты, но Минобороны всё опровергло
Минобороны Молдавии опровергло нарушение её воздушного пространства ракетой РФ
Молдавия не зафиксировала нарушения своего воздушного пространства якобы пролетающей российской ракетой, запущенной в сторону Украины. Информация подтверждается данными системы наблюдения армии страны, рассказали в Минобороны республики.
«Система мониторинга воздушного пространства Национальной армии не зафиксировала никаких ракет или беспилотников, пролетающих над воздушным пространством нашей страны», — говорится в тексте.
Поводом к заявлению стало то, что пограничная полиция Молдавии сообщила о ракете РФ, которая якобы промахнулась мимо Украины и влетела на молдавскую территорию, а затем в Румынию. Изначально говорилось, что инцидент имел место в районе Атаки — Могилёв — Подольский. Румынская сторона тоже эту не подтвердила информацию.
Ранее в декабре полиция Молдавии сообщила, что в окрестностях города Орхей был найден упавший беспилотник. Территорию тут же оцепили сотрудники силовых структур, позже правоохранители показали фото аппарата.