В Молдавии подняли панику из-за «шальной» российской ракеты, но Минобороны всё опровергло

Поводом к заявлению стало то, что пограничная полиция Молдавии сообщила о ракете РФ, которая якобы промахнулась мимо Украины и влетела на молдавскую территорию, а затем в Румынию. Изначально говорилось, что инцидент имел место в районе Атаки — Могилёв — Подольский. Румынская сторона тоже эту не подтвердила информацию.