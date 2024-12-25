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25 декабря, 13:01

В Молдавии подняли панику из-за «шальной» российской ракеты, но Минобороны всё опровергло

Минобороны Молдавии опровергло нарушение её воздушного пространства ракетой РФ

Молдавия не зафиксировала нарушения своего воздушного пространства якобы пролетающей российской ракетой, запущенной в сторону Украины. Информация подтверждается данными системы наблюдения армии страны, рассказали в Минобороны республики.

«Система мониторинга воздушного пространства Национальной армии не зафиксировала никаких ракет или беспилотников, пролетающих над воздушным пространством нашей страны», — говорится в тексте.

Поводом к заявлению стало то, что пограничная полиция Молдавии сообщила о ракете РФ, которая якобы промахнулась мимо Украины и влетела на молдавскую территорию, а затем в Румынию. Изначально говорилось, что инцидент имел место в районе Атаки — Могилёв — Подольский. Румынская сторона тоже эту не подтвердила информацию.

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Ранее в декабре полиция Молдавии сообщила, что в окрестностях города Орхей был найден упавший беспилотник. Территорию тут же оцепили сотрудники силовых структур, позже правоохранители показали фото аппарата.

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freepik

Татьяна Миссуми
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