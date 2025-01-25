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Регион
25 января, 19:50

Раскол в Берлине: 100 тысяч немцев вышли к Бранденбургским воротам на антиправый митинг

Митинг против АдГ, Трампа и Маска в Берлине собрал около 100 тысяч человек

Акция протеста у Бранденбургских ворот. Обложка © X / Luisa Neubauer

Акция протеста у Бранденбургских ворот. Обложка © X / Luisa Neubauer

Масштабная акция протеста охватила Берлин вечером 25 января. На улицы немецкой столицы вышли около 100 тысяч человек, которые собрались у Бранденбургских ворот, «вооружившись» баннерами и фонариками телефонов.

По данным таблоида Bild, участники митинга выступают против правой партии «Альтернатива для Германии», оппозиционного кандидата в канцлеры Фридриха Мерца, президента США Дональда Трампа и даже миллиардера Илона Маска. Акция проходит мирно.

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Аналогичные акции сегодня состоялись и в других немецких городах. Так, в Кёльне на улицы вышли около 20 тысяч человек. Дабы привлечь к себе внимание, протестующие били в барабаны и кастрюли.

Илья Пушкарев
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