Раскол в Берлине: 100 тысяч немцев вышли к Бранденбургским воротам на антиправый митинг

Масштабная акция протеста охватила Берлин вечером 25 января. На улицы немецкой столицы вышли около 100 тысяч человек, которые собрались у Бранденбургских ворот, «вооружившись» баннерами и фонариками телефонов.

По данным таблоида Bild, участники митинга выступают против правой партии «Альтернатива для Германии», оппозиционного кандидата в канцлеры Фридриха Мерца, президента США Дональда Трампа и даже миллиардера Илона Маска. Акция проходит мирно.

Аналогичные акции сегодня состоялись и в других немецких городах. Так, в Кёльне на улицы вышли около 20 тысяч человек. Дабы привлечь к себе внимание, протестующие били в барабаны и кастрюли.