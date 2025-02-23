Партия Шольца терпит катастрофическое поражение на выборах в Германии
Экзит-полы: Консервативный блок ХДС/ХСС одерживает победу на выборах в Бундестаг
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал около 29% голосов на досрочных выборах в Бундестаг. Консервативный альянс побеждает, это следует из данных экзит-полов, опубликованных после закрытия избирательных участков.
Впервые в своей истории «Альтернатива для Германии» (АдГ) заняла второе место. Партия почти удвоила количество голосов по сравнению с выборами 2021 года и получила 19,5%. Лидер АдГ Вайдель после рекордного результата заявила, что партия готова участвовать в формировании правительства. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца замыкает тройку лидеров. Её поддержали около 16% избирателей.
За «Зелёных» и Левую партию проголосовали примерно 13,5% и 8,5% избирателей соответственно. «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) и Свободная демократическая партия экс-министра финансов Кристиана Линднера находятся на грани попадания в Бундестаг, получив около 4,7% и 4,9% голосов соответственно.
Напомним, что в воскресенье, 23 февраля, в Германии прошло голосование на досрочных выборах в Бундестаг. За 630 мест в однопалатный парламент боролись 4 506 кандидатов. В ФРГ, как известно, используют смешанную избирательную систему, сочетающую мажоритарный и пропорциональный принципы. Следовательно, половина депутатов избирается путём прямого голосования на обозначенных участках, оставшаяся часть — по партийным спискам.
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