Партия Шольца терпит катастрофическое поражение на выборах в Германии

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал около 29% голосов на досрочных выборах в Бундестаг. Консервативный альянс побеждает, это следует из данных экзит-полов, опубликованных после закрытия избирательных участков.

Впервые в своей истории «Альтернатива для Германии» (АдГ) заняла второе место. Партия почти удвоила количество голосов по сравнению с выборами 2021 года и получила 19,5%. Лидер АдГ Вайдель после рекордного результата заявила, что партия готова участвовать в формировании правительства. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца замыкает тройку лидеров. Её поддержали около 16% избирателей.

За «Зелёных» и Левую партию проголосовали примерно 13,5% и 8,5% избирателей соответственно. «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) и Свободная демократическая партия экс-министра финансов Кристиана Линднера находятся на грани попадания в Бундестаг, получив около 4,7% и 4,9% голосов соответственно.