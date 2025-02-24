Избирком: Блок ХДС/ХСС победил на выборах в Бундестаг, АдГ — вторая

Избирательная комиссия ФРГ объявила окончательные итоги выборов в Бундестаг по завершении обработки всех бюллетеней. Больше всего голосов (28,6%) досталось консервативному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

На втором месте с результатом 20,8% оказалась партия «Альтернатива для Германии». Социал-демократическая партия Германии заняла третье место, набрав 16,4% голосов избирателей. Для АдГ это лучший показатель в истории, для СДПГ — худший в истории.