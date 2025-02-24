Избирком: Блок ХДС/ХСС победил на выборах в Бундестаг, АдГ — вторая
Избирательная комиссия ФРГ объявила окончательные итоги выборов в Бундестаг по завершении обработки всех бюллетеней. Больше всего голосов (28,6%) досталось консервативному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
На втором месте с результатом 20,8% оказалась партия «Альтернатива для Германии». Социал-демократическая партия Германии заняла третье место, набрав 16,4% голосов избирателей. Для АдГ это лучший показатель в истории, для СДПГ — худший в истории.
Ранее глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер объявил об уходе из политики после провала фракции. СвДП не преодолела минимальный барьер в 5%, набрав всего 4,5% голосов.
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