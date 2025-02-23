Партия Шольца анонсировала масштабную трансформацию после фиаско на выборах
Сопредседатель СДПГ Клингбайль анонсировал масштабную трансформацию партии
Один из лидеров Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль анонсировал масштабные перестановки внутри фракции после провала на выборах в Бундестаг. Речь идёт не только о кадровых изменениях, но и о пересмотре программных целей.
В ходе выступления в Берлине Клингбайль подчеркнул, что СДПГ нужна не просто «косметическая» коррекция, а глубокая, всесторонняя трансформация. Важно найти новые подходы к работе с кадрами, уверен он.
«Этот результат потребует перемен в СДПГ. Мы должны по-другому подходить к кадрам», — отметил политик.
Особое внимание, по словам Клингбайля, будет уделено смене поколений в партии. Он считает необходимым дать дорогу молодым политикам.
«Я заявляю здесь со всей ясностью, что необходимо начать смену поколений в СДПГ», — подчеркнул сопредседатель.
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение СДПГ на выборах, назвав результат «горьким» для партии. Шольц взял на себя ответственность за провал и поздравил Фридриха Мерца с победой.
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