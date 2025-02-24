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24 февраля, 07:39

В США тремя словами описали отношение Германии к России при новом канцлере Мерце

Politico: Политика Мерца в отношении России будет жёстче по сравнению с Шольцем

Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Отношение Фридриха Мерца, лидера консервативного Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС), одержавшего победу на парламентских выборах в Германии, к России будет жёстче, чем у его предшественника Олафа Шольца. Об этом пишет американская газета Politico.

«У него, безусловно, будет более жесткий подход, чем у Шольца», — говорится в сообщении издания.

Характеризуя отношение Мерца к РФ, издание остановилось на формулировке — «консервативный западногерманский подход».

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Напомним, что консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов во главе с Мерцем одержал победу на выборах в Бундестаг, которые прошли досрочно вчера, 23 февраля. Второе место заняла «Альтернатива для Германии», а третье досталось социал-демократам. Олаф Шольц признал поражение на выборах, назвав результат горьким для СДПГ. Его партия тем временем анонсировала масштабную трансформацию.

Мария Любицкая
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