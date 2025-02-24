В США тремя словами описали отношение Германии к России при новом канцлере Мерце

Отношение Фридриха Мерца, лидера консервативного Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС), одержавшего победу на парламентских выборах в Германии, к России будет жёстче, чем у его предшественника Олафа Шольца. Об этом пишет американская газета Politico.

«У него, безусловно, будет более жесткий подход, чем у Шольца», — говорится в сообщении издания.

Характеризуя отношение Мерца к РФ, издание остановилось на формулировке — «консервативный западногерманский подход».