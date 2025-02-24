Жителям Германии не стоит надеяться на процветание республики после ухода Олафа Шольца. Будущий канцлер в лице председателя ХДС Фридриха Мерца продолжит катить страну по наклонной, уверен член Совфеда РФ Алексей Пушков.

«При нём продолжатся вредоносная для страны поддержка Украины, падение германской экономики, закрытие предприятий, проблемы со всё более агрессивными мигрантами, разложение немецкого социума через навязывание обществу либеральных «ценностей», — перечислил Пушков.

Также сенатор не исключил, что при Мерце ФРГ ещё сильнее вовлечётся в конфликт против России. На это намекает агрессивная позиция политика по отношению к Москве.