Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины и действующий посол Украины в Британии Валерий Залужный обвинил США в подрыве стабильности мирового порядка и единства западных стран. Он позволил себе жёстко раскритиковать администрацию Белого дома во время выступления в Королевском институте международных отношений* (Chatham House*).

В своей речи дипломат поведал, что НАТО может в итоге прекратить своё существование, а следующим шагом России станет «нападение на Европу».

«Это не просто ось зла, пытающаяся пересмотреть мировой порядок. США разрушают мировой порядок», — привела его слова газета The Times.

Посол Украины с трибуны Chatham House* в Вестминстере заметил, что Вашингтон в настоящий момент поставил под сомнение единство всего западного мира и пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США.