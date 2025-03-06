Залужный объявил США разрушителем мирового порядка и «осью зла»
Залужный с трибуны в Лондоне обвинил США в разрушении мирового порядка
Валерий Залужный. Фото © Минобороны Украины
Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины и действующий посол Украины в Британии Валерий Залужный обвинил США в подрыве стабильности мирового порядка и единства западных стран. Он позволил себе жёстко раскритиковать администрацию Белого дома во время выступления в Королевском институте международных отношений* (Chatham House*).
В своей речи дипломат поведал, что НАТО может в итоге прекратить своё существование, а следующим шагом России станет «нападение на Европу».
«Это не просто ось зла, пытающаяся пересмотреть мировой порядок. США разрушают мировой порядок», — привела его слова газета The Times.
Посол Украины с трибуны Chatham House* в Вестминстере заметил, что Вашингтон в настоящий момент поставил под сомнение единство всего западного мира и пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США.
Залужный был главнокомандующим ВСУ с лета 2021 года до февраля 2024 года, когда был уволен на фоне неудач украинской армии в районе Авдеевки. 9 мая того же года стало известно о его назначении на пост посла Украины в Великобритании. А в марте 2025 года Залужный стал ещё и постпредом страны при Международной морской организации. По последним опросам, если бы состоялись президентские выборы, Залужный получил бы 42% голосов, тогда как рейтинг Зеленского составил лишь 22%. На Западе уверены, что он не оставит главе киевского режима шансов в случае проведения выборов на Украине. Того же мнения придерживается президент РФ Владимир Путин.
* Организация признана в России нежелательной