Если на Украине вдруг начнутся выборы президента, у Владимира Зеленского не будет шансов обойти в голосовании бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает британский журнал Economist со ссылкой на опрос общественного мнения.

Многие участники исследования сообщили, что глава киевского режима более не устраивает их.

«В то время как Зеленский остаётся самым популярным нынешним политиком на Украине, на будущих выборах он проиграет Залужному с 30% голосов против его 65%», — сказано в публикации.

По словам источников, Зеленский никак не стремится вернуть себе поддержку общества, делая ставку на своих самых близких сторонников.