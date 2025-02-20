Залужному предрекли фееричную победу в случае проведения выборов президента Украины
Economist: Залужный выиграет у Зеленского в случае проведения выборов президента
Если на Украине вдруг начнутся выборы президента, у Владимира Зеленского не будет шансов обойти в голосовании бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает британский журнал Economist со ссылкой на опрос общественного мнения.
Многие участники исследования сообщили, что глава киевского режима более не устраивает их.
«В то время как Зеленский остаётся самым популярным нынешним политиком на Украине, на будущих выборах он проиграет Залужному с 30% голосов против его 65%», — сказано в публикации.
По словам источников, Зеленский никак не стремится вернуть себе поддержку общества, делая ставку на своих самых близких сторонников.
«Нет никого, кто готов сказать ему «нет», и он совершает ошибки», — указал один из собеседников.
Ранее президент США Трамп заявил, что Украине обязательно нужно провести выборы, чтобы участвовать в переговорах с РФ. В свою очередь, Владимир Зеленский говорит, что все сторонники проведения выборов во время войны должны убираться из страны. В этом с ним солидарен британский премьер Стармер, который также считает, что украинцы не должны выбирать нового президента.
ТАСС / Zuma