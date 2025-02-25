Рейтинг бывшего главкома ВСУ Залужного в два раза выше, чем у Зеленского — Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что рейтинг бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного в два раза выше, чем у Владимира Зеленского. Именно поэтому последний не имеет ни единого шанса победить на возможных президентских выборах, отметил глава Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«У него [Зеленского] рейтинг, по нашим данным, а они носят объективный характер, ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника, это господин Залужный», — отметил российский лидер.