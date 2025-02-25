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Регион
24 февраля, 21:12

Рейтинг бывшего главкома ВСУ Залужного в два раза выше, чем у Зеленского — Путин

Путин: Рейтинг бывшего главкома ВСУ Залужного в два раза выше, чем у Зеленского

Президент России Владимир Путин заявил, что рейтинг бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного в два раза выше, чем у Владимира Зеленского. Именно поэтому последний не имеет ни единого шанса победить на возможных президентских выборах, отметил глава Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«У него [Зеленского] рейтинг, по нашим данным, а они носят объективный характер, ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника, это господин Залужный», — отметил российский лидер.

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Также Владимир Зеленский становится токсичной фигурой для ВСУ, уверен Путин. Бывший комик отдаёт военным приказы, которые приводят к неоправданно большим потерям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop Of Light

Тимур Хингеев
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