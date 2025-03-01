«Метит в президенты»: Политолог объяснил воинственные порывы Залужного

Бывший главком ВСУ, а ныне украинский посол в Великобритании, Валерий Залужный уже давно имеет свои претензии на президентское кресло. Поэтому от него всё чаще звучат те тезисы и обещания, которые хотят услышать украинцы. Об этом сообщил в беседе с Инфо24 военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По словам эксперта, все обещания и заявления Залужного опираются на внутренний запрос Украины. Так он поддерживает планку своего рейтинга, однако бывший главком несколько поспешил с такими словами, ведь сейчас отсутствует всякое понимание того, как для его страны будет складываться ситуация в дальнейшем.

Маловероятно, что Залужный в итоге станет президентом Украины, считает политолог. До сих пор внутри страны и на Западе есть те, кто заинтересован во Владимире Зеленском как в главе государства. Однако бывший главком ВСУ всё равно продолжит полировать свой рейтинг, чтобы в будущем у него был доступ к идущим от западных союзников финансовым потокам, которыми подпитывается киевский режим.

На Западе и на Украине есть множество противников проведения выборов президента, но если таковых не случится, то Залужный не прекратит такую риторику, — ему нужно набирать политический вес для получения доступа к западным деньгам, подчеркнул собеседник.