Валерий Залужный стал постпредом Украины при Международной морской организации
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Британии Валерий Залужный стал ещё и постпредом страны при Международной морской организации. Соответствующий указ с подписью Владимира Зеленского появился на официальном сайте последнего.
«Назначить Залужного Валерия Фёдоровича постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству», — говорится в документе.
IMO функционирует с 1948 года и курирует вопросы безопасности судоходства. Штаб-квартира организации расположена в Лондоне.
По мнению западных СМИ, Залужный не оставит Зеленскому шансов в случае проведения выборов на Украине. Того же мнения придерживается и президент РФ Владимир Путин.
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