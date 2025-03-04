Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 02:11

Валерий Залужный стал постпредом Украины при Международной морской организации

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Британии Валерий Залужный стал ещё и постпредом страны при Международной морской организации. Соответствующий указ с подписью Владимира Зеленского появился на официальном сайте последнего.

«Назначить Залужного Валерия Фёдоровича постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству», — говорится в документе.

IMO функционирует с 1948 года и курирует вопросы безопасности судоходства. Штаб-квартира организации расположена в Лондоне.

Маск назвал Зеленского злом, которое хочет «бесконечной коррупционной мясорубки»
Маск назвал Зеленского злом, которое хочет «бесконечной коррупционной мясорубки»

По мнению западных СМИ, Залужный не оставит Зеленскому шансов в случае проведения выборов на Украине. Того же мнения придерживается и президент РФ Владимир Путин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zaluzhny

Антон Голыбин
  • Новости
  • Украина
  • Валерий Залужный
  • Владимир Зеленский
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar