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6 марта, 12:28

Порошенко* заявил, что работает с партнёрами из США «публично и прозрачно»

Бывший президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко* прокомментировал публикации СМИ о тайных контактах с представителями команды главы Штатов Дональда Трампа, заявив, что «публично и прозрачно» работает с партнёрами из США. Об этом говорится в посте на его личной странице в социальной сети.

«Мы публично и прозрачно работаем с американскими партнёрами, имея целью сохранение двухпартийной поддержки Украины. Неоднократно предлагали скоординировать с властями эти встречи вплоть до приглашения на них посла. Мы также неоднократно публично говорили об отсутствии коммуникации у властной команды с американской администрацией, что создаёт риск для государства», — написал он.

А экс-премьер Незалежной Юлия Тимошенко также опубликовала пост, где заявила, что её партия «Батькивщина» участвует в переговорах со всеми союзниками Украины, которые «могут оказать помощь в скорейшем обеспечении справедливого мира». В то же время и она, и Пётр Порошенко* выступают против проведения выборов украинского президента до завершения конфликта.

Кремль пристально следит за данными о встрече команды Трампа с Тимошенко и Порошенко*
Кремль пристально следит за данными о встрече команды Трампа с Тимошенко и Порошенко*

Напомним, недавно в западной прессе появились публикации о переговорах американского руководства с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко*. В ходе контактов обсуждался вопрос проведения выборов президента Украины. Власти Штатов уверены, что Владимиру Зеленскому не набрать необходимых голосов для второго срока, так как население Незалежной устало от войны и раздражено масштабами коррупции в стране. Украинские СМИ подтверждают информацию об этих переговорах.

Порошенко* предупредил Украину о «большой расплате» за утраченное доверие США
Порошенко* предупредил Украину о «большой расплате» за утраченное доверие США

*Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

ТАСС / AP / Vadim Ghirda

Юрий Лысенко
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