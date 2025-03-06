Бывший президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко* прокомментировал публикации СМИ о тайных контактах с представителями команды главы Штатов Дональда Трампа, заявив, что «публично и прозрачно» работает с партнёрами из США. Об этом говорится в посте на его личной странице в социальной сети.

«Мы публично и прозрачно работаем с американскими партнёрами, имея целью сохранение двухпартийной поддержки Украины. Неоднократно предлагали скоординировать с властями эти встречи вплоть до приглашения на них посла. Мы также неоднократно публично говорили об отсутствии коммуникации у властной команды с американской администрацией, что создаёт риск для государства», — написал он.

А экс-премьер Незалежной Юлия Тимошенко также опубликовала пост, где заявила, что её партия «Батькивщина» участвует в переговорах со всеми союзниками Украины, которые «могут оказать помощь в скорейшем обеспечении справедливого мира». В то же время и она, и Пётр Порошенко* выступают против проведения выборов украинского президента до завершения конфликта.

Напомним, недавно в западной прессе появились публикации о переговорах американского руководства с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко*. В ходе контактов обсуждался вопрос проведения выборов президента Украины. Власти Штатов уверены, что Владимиру Зеленскому не набрать необходимых голосов для второго срока, так как население Незалежной устало от войны и раздражено масштабами коррупции в стране. Украинские СМИ подтверждают информацию об этих переговорах.