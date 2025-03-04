Спикеру Рады подали обращение о начале импичмента Зеленского
Нардеп Дубинский направил в Раду требование о процедуре импичмента Зеленскому
До сих пор пребывающий в киевском СИЗО нардеп Александр Дубинский заявил, что власти Украины обязательно должны запустить процедуру импичмента в отношении Владимира Зеленского. Требование уже было направлено председателю парламента Руслану Стефанчуку.
«Я направил председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку официальное обращение с требованием инициировать процедуру импичмента президента Владимира Зеленского», – заявил обитатель СИЗО.
Он указал, что основанием для выдвижения такого требования стал крах Зеленского на переговорах в Белом доме, из-за которого Украина утратила «безусловную поддержку США». Дубинский прямо из СИЗО потребовал собрать парламент на внеочередном заседании, чтобы там украинские депутаты обсудили вопрос создания специальной следственной комиссии.
Напомним, что скандал с участием американского президента и Владимира Зеленского случился в США 28 февраля. Встречу уже окрестили худшей в истории Белого дома. После этого в Америке заговорили, что главу киевского режима пора бы сменить на того, с кем можно вести дела. Украинский политик умолял разрешить ему остаться и сейчас просит вновь принять его в Штатах, однако Вашингтон хочет сперва добиться от него извинений на камеру. Сам Зеленский отказывается обсуждать как-либо свой позор.
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