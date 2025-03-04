Спикеру Рады подали обращение о начале импичмента Зеленского

До сих пор пребывающий в киевском СИЗО нардеп Александр Дубинский заявил, что власти Украины обязательно должны запустить процедуру импичмента в отношении Владимира Зеленского. Требование уже было направлено председателю парламента Руслану Стефанчуку.

Он указал, что основанием для выдвижения такого требования стал крах Зеленского на переговорах в Белом доме, из-за которого Украина утратила «безусловную поддержку США». Дубинский прямо из СИЗО потребовал собрать парламент на внеочередном заседании, чтобы там украинские депутаты обсудили вопрос создания специальной следственной комиссии.