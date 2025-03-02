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2 марта, 02:17

Карлсон призвал «уже сейчас» обвинить Зеленского в совершённых им преступлениях

Американский журналист Такер Карлсон призвал Запад перестать закрывать глаза на действия киевских властей и привлечь Владимира Зеленского к ответственности за совершённые им злодеяния. По мнению экс-ведущего Fox News, за последние три года украинская верхушка стала автором значительного числа «серьёзных преступлений».

Карлсон подчеркнул, что одному лишь Богу известна судьба патогенов в американских лабораториях на территории Незалежной. Масштаб бедствий не осознают даже разведслужбы США, добавил он.

«Украинцы совершили несколько политических убийств в нескольких странах и совершали покушения на убийства, в том числе на американских журналистов и на главу одного из европейских государств. Всё это правда, и в какой-то момент она выйдет наружу. Лучше начать винить Зеленского уже сейчас», — написал журналист в X.

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Также благодаря Украине вооружённые группировки по всему миру стали обладателями американского оружия, возмутился Карлсон ранее. Киев продавал всё оборудование на чёрном рынке за 20% от его стоимости.

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kremlin.ru

Антон Голыбин
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