Американский журналист Такер Карлсон призвал Запад перестать закрывать глаза на действия киевских властей и привлечь Владимира Зеленского к ответственности за совершённые им злодеяния. По мнению экс-ведущего Fox News, за последние три года украинская верхушка стала автором значительного числа «серьёзных преступлений».

Карлсон подчеркнул, что одному лишь Богу известна судьба патогенов в американских лабораториях на территории Незалежной. Масштаб бедствий не осознают даже разведслужбы США, добавил он.

«Украинцы совершили несколько политических убийств в нескольких странах и совершали покушения на убийства, в том числе на американских журналистов и на главу одного из европейских государств. Всё это правда, и в какой-то момент она выйдет наружу. Лучше начать винить Зеленского уже сейчас», — написал журналист в X.