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1 марта, 22:16

Распродали по дешёвке: Стала известна судьба переданного Украине американского оружия

Карлсон: Украина продавала американское оружие на чёрном рынке за 20% от цены

Поставленное на Украину американское оружие оказалось в руках вооружённых группировок по всему миру. Продажу оборудования организовали сами киевские власти, заявил журналист Такер Карлсон.

По словам экс-ведущего Fox News, оружие продавалось за пятую часть от его изначальной стоимости. Речь идёт о «поразительных объёмах», уточнил он.

«Это оружие теперь в руках вооружённых группировок по всему миру, включая ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, контролирующие сейчас Сирию», — возмутился Карлсон в X.

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Ранее Зеленский потребовал у США ядерное оружие, если Украину так и не примут в НАТО. Однако в Госдепартаменте хотелку политика не восприняли серьёзно.

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Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Антон Голыбин
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