Распродали по дешёвке: Стала известна судьба переданного Украине американского оружия
Карлсон: Украина продавала американское оружие на чёрном рынке за 20% от цены
Поставленное на Украину американское оружие оказалось в руках вооружённых группировок по всему миру. Продажу оборудования организовали сами киевские власти, заявил журналист Такер Карлсон.
По словам экс-ведущего Fox News, оружие продавалось за пятую часть от его изначальной стоимости. Речь идёт о «поразительных объёмах», уточнил он.
«Это оружие теперь в руках вооружённых группировок по всему миру, включая ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, контролирующие сейчас Сирию», — возмутился Карлсон в X.
Ранее Зеленский потребовал у США ядерное оружие, если Украину так и не примут в НАТО. Однако в Госдепартаменте хотелку политика не восприняли серьёзно.