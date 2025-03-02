Поставленное на Украину американское оружие оказалось в руках вооружённых группировок по всему миру. Продажу оборудования организовали сами киевские власти, заявил журналист Такер Карлсон.

По словам экс-ведущего Fox News, оружие продавалось за пятую часть от его изначальной стоимости. Речь идёт о «поразительных объёмах», уточнил он.