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24 февраля, 10:59

Трамп ликвидирует базу в Греции, откуда поставляют оружие Киеву

Президент США Дональд Трамп решил ликвидировать базу в греческом Александруполисе, которая используется для поставки вооружений Украине. Об этом пишет газета «Демократия».

«Новый планетарный лидер торжественно «лишает преимуществ» своего союзника (премьер-министра Греции) Мицотакиса, выполняя совместное требование Путина и Эрдогана», — говорится в публикации.

Правительство Греции выделило эту базу Штатам при Байдене — для переброски оружия Украине. Однако новые власти США решили пересмотреть «жизнеспособность и необходимость» её дальнейшего функционирования. Издание не исключает, что база в Александруполисе может быть признана ненужной на фоне продвижения российско-американских переговоров. Также решение о ликвидации «порадует» Анкару, которая неоднократно выражала своё недовольство работой базы, так как Александруполис в значительной степени нейтрализовал монополию Турции на пролив Босфор.

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При этом ранее польский лидер Анджей Дуда и Дональд Трамп во время встречи обсудили создание на территории Польши военной американской базы «Форт Трамп».

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ТАСС / dpa / Christian Charisius

Александра Вишнякова
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