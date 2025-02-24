Трамп ликвидирует базу в Греции, откуда поставляют оружие Киеву
Президент США Дональд Трамп решил ликвидировать базу в греческом Александруполисе, которая используется для поставки вооружений Украине. Об этом пишет газета «Демократия».
«Новый планетарный лидер торжественно «лишает преимуществ» своего союзника (премьер-министра Греции) Мицотакиса, выполняя совместное требование Путина и Эрдогана», — говорится в публикации.
Правительство Греции выделило эту базу Штатам при Байдене — для переброски оружия Украине. Однако новые власти США решили пересмотреть «жизнеспособность и необходимость» её дальнейшего функционирования. Издание не исключает, что база в Александруполисе может быть признана ненужной на фоне продвижения российско-американских переговоров. Также решение о ликвидации «порадует» Анкару, которая неоднократно выражала своё недовольство работой базы, так как Александруполис в значительной степени нейтрализовал монополию Турции на пролив Босфор.
При этом ранее польский лидер Анджей Дуда и Дональд Трамп во время встречи обсудили создание на территории Польши военной американской базы «Форт Трамп».
ТАСС / dpa / Christian Charisius