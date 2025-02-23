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Регион
23 февраля, 05:32

В Польше может появиться военная база США «Форт Трамп»

Дуда и Трамп обсудили создание американской военной базы «Форт Трамп» в Польше

Польский лидер Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп во время встречи обсудили ряд вопросов, в том числе создание на территории Польши военной американской базы «Форт Трамп . Об этом Дуда сообщил в эфире телеканала Republika.

«Мы разговаривали о нескольких делах, среди прочего о «Форт Трамп», — сказал Дуда, не раскрывая подробностей плана по созданию базы.

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Напомним, что встреча Дуды и Трампа состоялась 22 февраля в рамках Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне. Как сообщал Life.ru, ещё в 2018 году Польша предложила Вашингтону 2 млрд долларов на реализацию проекта размещения американского вооружения в стране. Тогда же Анджей Дуда предложил назвать будущую военную базу «Форт Трамп». Потребность в американском присутствии он объяснил «военной активностью России в регионе».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Мария Любицкая
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