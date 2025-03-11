Юмористку из США Уитни Каммингс назвали агентом России за шутку о Зеленском

Американская юмористка Уитни Каммингс столкнулась с критикой после шутки о Владимире Зеленском и его поведении на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. В видео на YouTube Каммингс поделилась, что зрители обвинили её в сотрудничестве с Россией.

«Совсем недавно я была никем. Но теперь это произошло — меня обвинили в том, что я являюсь агентом России», — отметила Каммингс, комментируя реакцию аудитории.