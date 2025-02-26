Митинг украинцев в ЮАР эпично сорвали российским хитом «Сигма бой»

В Южноафриканской республике (ЮАР) российская песня «Сигма бой», ставшая хитом, сумела сорвать проукраинский митинг. «Ассоциация украинцев ЮАР» (UASA) организовала демонстрацию в Дурбане, но их остановила группа местных жителей с российскими флагами под нашумевшую композицию.

В ЮАР российским хитом сорвали проукраинский митинг. Видео © Х / BDooher

Инцидент произошёл на севере крупнейшего города провинции Квазулу-Наталь. Полиция вмешалась, чтобы предотвратить возможные столкновения. В Сети мгновенно разлетелись видео с места митинга.