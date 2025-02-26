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26 февраля, 07:32

Митинг украинцев в ЮАР эпично сорвали российским хитом «Сигма бой»

Жители ЮАР сорвали проукраинский митинг российской песней «Сигма бой»

В Южноафриканской республике (ЮАР) российская песня «Сигма бой», ставшая хитом, сумела сорвать проукраинский митинг. «Ассоциация украинцев ЮАР» (UASA) организовала демонстрацию в Дурбане, но их остановила группа местных жителей с российскими флагами под нашумевшую композицию.

В ЮАР российским хитом сорвали проукраинский митинг. Видео © Х / BDooher

Инцидент произошёл на севере крупнейшего города провинции Квазулу-Наталь. Полиция вмешалась, чтобы предотвратить возможные столкновения. В Сети мгновенно разлетелись видео с места митинга.

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Ранее Life.ru рассказывал, что митинг с участием лидеров правоконсервативных партий, которые сформировали фракцию Европарламента «Патриоты Европы», прервала полуголая активистка Femen. Обнажённая по пояс мадам ворвалась на встречу в зал в отеле в Мадриде.

Обложка ©

Х / BDooher

Наталья Афонина
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