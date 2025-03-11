«Мир им не нужен»: В Совфеде объяснили, почему ВСУ провели массированную атаку на Россию именно сегодня

Они сторонники продолжения боевых действий и хотят показать своим американским коллегам, что они очень сильны и готовы сражаться до конца. Никакого стремления к миру у украинцев нет. А переговоры они попытаются использовать лишь для затягивания времени, подписания какого-то акта о перемирии, чтобы вновь накачать Украину оружием и продолжить агрессивную войну против нашей страны. Ответ будет, но как — я думаю, что это будет решаться Верховным главнокомандующим Российской Федерации.