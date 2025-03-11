«Мир им не нужен»: В Совфеде объяснили, почему ВСУ провели массированную атаку на Россию именно сегодня
Джабаров: Утренняя атака на РФ ещё раз показала, что мир Киеву не нужен
Последствия атаки дронов ВСУ в Подмосковье 11 марта. Фото © Life.ru
Массированная атака беспилотников ВСУ на Россию в день начала переговоров Украины и США в Саудовской Аравии — лишнее подтверждение того, что мир Киеву не нужен. Об этом в беседе с Life.ru заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.
Они сторонники продолжения боевых действий и хотят показать своим американским коллегам, что они очень сильны и готовы сражаться до конца. Никакого стремления к миру у украинцев нет. А переговоры они попытаются использовать лишь для затягивания времени, подписания какого-то акта о перемирии, чтобы вновь накачать Украину оружием и продолжить агрессивную войну против нашей страны. Ответ будет, но как — я думаю, что это будет решаться Верховным главнокомандующим Российской Федерации.
Напомним, что утром 11 марта ВСУ совершили самую масштабную атаку на Москву и Подмосковье. Силами ПВО Минобороны за ночь было сбито 74 вражеских беспилотника, летевших на столицу. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском. По последним данным, погибло двое человек, пострадало не менее 20, в том числе 4-летний ребёнок. Всего же за ночь системы ПВО сбили и нейтрализовали 337 дронов-камикадзе над территорией РФ. Что известно об утренней атаке на столичный регион, читайте на Life.ru.