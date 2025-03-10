Зеленского заметили в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где сегодня встретится с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. Об этом сообщает The Guardian.

«Только что появилась информация о том, что Владимир Зеленский прибыл в Джидду (Саудовская Аравия) для переговоров с Мухаммедом бин Салманом, правительство которого сыграло посредническую роль между Украиной и Россией», — говорится в сообщении.

Как ожидается, 12 марта в Джидде состоятся переговоры между делегациями США и Украины.

Напомним, Зеленский должен был посетить аравийского королевство ещё в феврале, но тогда он отметил визит, расстроившись из-за успешных переговоров России и США в Эр-Рияде. В офисе экс-комика оправдались тем, что Зеленский не хочет, чтобы в столице Саудовской Аравии заработал хаб по Украине.