Трамп оценил будущие переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп надеется на хорошие итоги переговоров Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии. Также глава Белого дома не исключил, что в течение недели могут произойти некие очень значительные события.

«Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии, поскольку они [саудовцы] принимают различные переговоры», — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолёта.

Также американский лидер заинтриговал анонсом возможных значительных событий до конца недели.