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10 марта, 07:20
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Трамп оценил будущие переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

Трамп выразил надежду на хороший итог переговоров с Украиной в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп надеется на хорошие итоги переговоров Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии. Также глава Белого дома не исключил, что в течение недели могут произойти некие очень значительные события.

«Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии, поскольку они [саудовцы] принимают различные переговоры», — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолёта.

Также американский лидер заинтриговал анонсом возможных значительных событий до конца недели.

Ранее газета Financial Times сообщала, что в Саудовской Аравии делегация Украины будет пытаться убедить США возобновить военные поставки и поддержку разведдеятельности.

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Делегации США и Украины встретятся в Саудовской Аравии 12 марта. По данным американских СМИ, в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. Украинскую сторону представит глава офиса Зеленского Андрей Ермак. МИД Саудовской Аравии сообщил, что встреча пройдёт в Джидде.

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Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Никита Никонов
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