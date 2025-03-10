Трамп оценил будущие переговоры США и Украины в Саудовской Аравии
Трамп выразил надежду на хороший итог переговоров с Украиной в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп надеется на хорошие итоги переговоров Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии. Также глава Белого дома не исключил, что в течение недели могут произойти некие очень значительные события.
«Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии, поскольку они [саудовцы] принимают различные переговоры», — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолёта.
Также американский лидер заинтриговал анонсом возможных значительных событий до конца недели.
Ранее газета Financial Times сообщала, что в Саудовской Аравии делегация Украины будет пытаться убедить США возобновить военные поставки и поддержку разведдеятельности.
Делегации США и Украины встретятся в Саудовской Аравии 12 марта. По данным американских СМИ, в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. Украинскую сторону представит глава офиса Зеленского Андрей Ермак. МИД Саудовской Аравии сообщил, что встреча пройдёт в Джидде.
Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein