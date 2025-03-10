Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 13:19

Раскрыт план Трампа по смещению Зеленского

Bild: Трамп не возобновит военную поддержку Украины, пока там есть Зеленский

Америка во главе с Дональдом Трампом не планирует возобновлять военную помощь Украине в ближайшее время. США вернут льготы и поддержку Киеву только в том случае, если Владимир Зеленский покинет Незалежную, сообщает газета Bild.

«Говорят, что за закрытыми дверями Трамп хочет заставить Зеленского уйти с поста президента Украины. Как? Политическим давлением. Пока 47-летний политик находится у власти, у Киева не будет нового американского оружия», — говорится в материале.

«Спрятали деньги, достали дубинку»: Трамп начал поиск замены Зеленскому
«Спрятали деньги, достали дубинку»: Трамп начал поиск замены Зеленскому

Известно, что для Зеленского уже начали подыскивать замену. В число основных кандидатов вошла Юлия Тимошенко, которая была премьер-министром Украины с 2007 по 2010 год, а также бывший президент Петр Порошенко*. Напомним, что Украина потеряла поддержку со стороны Штатов после грандиозного публичного скандала между Трампом и Зеленским. Глава киевского режима ответил Вашингтону, что отказывается прекращать боевые действия. В итоге Америка приостановила помощь Незалежной на 90 дней.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Обложка ©

ТАСС / Ben Curtis

Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar