Раскрыт план Трампа по смещению Зеленского
Bild: Трамп не возобновит военную поддержку Украины, пока там есть Зеленский
Америка во главе с Дональдом Трампом не планирует возобновлять военную помощь Украине в ближайшее время. США вернут льготы и поддержку Киеву только в том случае, если Владимир Зеленский покинет Незалежную, сообщает газета Bild.
«Говорят, что за закрытыми дверями Трамп хочет заставить Зеленского уйти с поста президента Украины. Как? Политическим давлением. Пока 47-летний политик находится у власти, у Киева не будет нового американского оружия», — говорится в материале.
Известно, что для Зеленского уже начали подыскивать замену. В число основных кандидатов вошла Юлия Тимошенко, которая была премьер-министром Украины с 2007 по 2010 год, а также бывший президент Петр Порошенко*. Напомним, что Украина потеряла поддержку со стороны Штатов после грандиозного публичного скандала между Трампом и Зеленским. Глава киевского режима ответил Вашингтону, что отказывается прекращать боевые действия. В итоге Америка приостановила помощь Незалежной на 90 дней.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
ТАСС / Ben Curtis