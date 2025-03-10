«Спрятали деньги, достали дубинку»: Трамп начал поиск замены Зеленскому

Владимир Зеленский перестал быть выгодным для американских властей, несмотря на все его уступки, а поэтому Белый дом ищет ему замену и готов убрать с международной арены. Об этом заявил экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Текст его статьи опубликован на сайте движения.

«Вашингтон уже списал Зеленского и активно ищет ему замену… Политика Трампа в том, чтобы уберечь США от ответственности за украинский конфликт, а для этого всю ответственность за него нужно повесить на Зеленского. Для Вашингтона эта удобная позиция для переговоров с Москвой, можно очень много себе выторговать. Поэтому Зеленский не устраивает Вашингтон, что бы он не подписал, на какие бы уступки не шёл», — пояснил Медведчук.

По его мнению, Зеленский лишь усугубляет отношения с Вашингтоном, торгуясь и настаивая на своих требованиях. Произошедший в Овальном кабинете конфликт с президентом США Дональдом Трампом ярко показал все те противоречия, которые есть между политиками. Медведчук уверен, что Зеленский и Трамп «говорят на разных языках, у них совершенно разные цели и образ мыслей». Он пояснил, что американский лидер требует от Киева завершения боевых действий ради спасения самих украинцев.

«Но Зеленскому своя страна до лампочки, он вжился в роль «защитника западной цивилизации от варваров», он ставит себя выше человеческих потерь и страданий», — добавил Медведчук.

При этом он заверил, что новая администрация США давно поняла, с кем имеет дело, поэтому там «спрятали деньги и достали дубинку». По словам политика, следует ожидать «большую политическую порку в Киеве».