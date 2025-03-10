«Спрятали деньги, достали дубинку»: Трамп начал поиск замены Зеленскому
Медведчук считает, что Вашингтон списал Зеленского и активно ищет ему замену
Владимир Зеленский перестал быть выгодным для американских властей, несмотря на все его уступки, а поэтому Белый дом ищет ему замену и готов убрать с международной арены. Об этом заявил экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Текст его статьи опубликован на сайте движения.
«Вашингтон уже списал Зеленского и активно ищет ему замену… Политика Трампа в том, чтобы уберечь США от ответственности за украинский конфликт, а для этого всю ответственность за него нужно повесить на Зеленского. Для Вашингтона эта удобная позиция для переговоров с Москвой, можно очень много себе выторговать. Поэтому Зеленский не устраивает Вашингтон, что бы он не подписал, на какие бы уступки не шёл», — пояснил Медведчук.
По его мнению, Зеленский лишь усугубляет отношения с Вашингтоном, торгуясь и настаивая на своих требованиях. Произошедший в Овальном кабинете конфликт с президентом США Дональдом Трампом ярко показал все те противоречия, которые есть между политиками. Медведчук уверен, что Зеленский и Трамп «говорят на разных языках, у них совершенно разные цели и образ мыслей». Он пояснил, что американский лидер требует от Киева завершения боевых действий ради спасения самих украинцев.
«Но Зеленскому своя страна до лампочки, он вжился в роль «защитника западной цивилизации от варваров», он ставит себя выше человеческих потерь и страданий», — добавил Медведчук.
При этом он заверил, что новая администрация США давно поняла, с кем имеет дело, поэтому там «спрятали деньги и достали дубинку». По словам политика, следует ожидать «большую политическую порку в Киеве».
Напомним, 28 февраля произошёл грандиозный публичный скандал между Трампом и Зеленским. Последний ответил Вашингтону отказом прекратить боевые действия и даже пригрозил, что если США не будут помогать в борьбе с Россией, то почувствуют последствия на себе. Трамп потребовал извинений. Позже он даже заявил, что Зеленский отбирал у Америки деньги с такой же лёгкостью, «как конфетки у ребёнка», но при этом даже не благодарил.
president.gov.ua