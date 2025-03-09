«Брал деньги, как конфеты у ребёнка»: Трамп вновь нелестно высказался о «неблагодарном» Зеленском
Трамп: Зеленский брал деньги у США, «как конфетки у ребёнка» и не был благодарен
Владимир Зеленский отбирал у Америки деньги с такой же лёгкостью, «как конфетки у ребёнка». Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
«Он брал деньги у этой страны при Байдене, как конфетки у ребёнка — так это было для него просто. И я не думаю, что он был за это благодарен», — сказал американский лидер.
Трамп также заявил, что Зеленский не проявляет благодарности, несмотря на военную помощь, предоставленную США при его администрации. В интервью Fox News он напомнил, что именно он отправил Киеву Javelin, тогда как Барак Обама «не дал ничего».
Ранее Трамп не исключил гибель Украины «в любом случае». Кроме того, хозяин Белого дома заявил, что придерживается жёсткой позиции в отношении России, но при этом сохраняет хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.
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