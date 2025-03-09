«Может не выжить»: Трамп не исключил гибель Украины «в любом случае»

Американский лидер Дональд Трамп ответил на вопрос журналиста о гибели Украины, если Соединённые Штаты перестанут помогать стране. По словам хозяина Белого дома, Киев может не выжить в любом случае. Заявление республиканца прозвучало интервью телеканалу Fox News.

«Ну, Украина может не выжить в любом случае. <...> И второе: эта война не должна была случиться, поэтому мы заканчиваем с этим», — заявил Трамп.