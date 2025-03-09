«Может не выжить»: Трамп не исключил гибель Украины «в любом случае»
Трамп заявил, что Украина может не выжить в любом случае
Американский лидер Дональд Трамп ответил на вопрос журналиста о гибели Украины, если Соединённые Штаты перестанут помогать стране. По словам хозяина Белого дома, Киев может не выжить в любом случае. Заявление республиканца прозвучало интервью телеканалу Fox News.
«Ну, Украина может не выжить в любом случае. <...> И второе: эта война не должна была случиться, поэтому мы заканчиваем с этим», — заявил Трамп.
Ранее в Польше предсказали катастрофу на Украине после решений Трампа. Там подчеркнули, что Европа не в силах компенсировать мощь американской помощи Вооружённым силам Украины. Частично закрыть брешь можно только в случае поддержки Австралии, Канады, Японии и Южной Кореи. Напомним, что президент США поручил приостановить всю иностранную помощь на 90 дней.
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