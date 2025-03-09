Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 15:51
3217

«Может не выжить»: Трамп не исключил гибель Украины «в любом случае»

Трамп заявил, что Украина может не выжить в любом случае

Американский лидер Дональд Трамп ответил на вопрос журналиста о гибели Украины, если Соединённые Штаты перестанут помогать стране. По словам хозяина Белого дома, Киев может не выжить в любом случае. Заявление республиканца прозвучало интервью телеканалу Fox News.

«Ну, Украина может не выжить в любом случае. <...> И второе: эта война не должна была случиться, поэтому мы заканчиваем с этим», — заявил Трамп.

В США исключили возобновление помощи Киеву после сделки по ресурсам
В США исключили возобновление помощи Киеву после сделки по ресурсам

Ранее в Польше предсказали катастрофу на Украине после решений Трампа. Там подчеркнули, что Европа не в силах компенсировать мощь американской помощи Вооружённым силам Украины. Частично закрыть брешь можно только в случае поддержки Австралии, Канады, Японии и Южной Кореи. Напомним, что президент США поручил приостановить всю иностранную помощь на 90 дней.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar