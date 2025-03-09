В США исключили возобновление помощи Киеву после сделки по ресурсам
NBC: США не возобновят поставки военной помощи Киеву после сделки по ресурсам
Заключения сделки по украинским минералам будет недостаточно для того, чтобы США возобновили военную помощь Киеву и обмен разведданными. Об этом сообщает телекомпания NBC, ссылаясь на источники.
Авторы материала уточнили, что американский президент Дональд Трамп чётко дал понять своим помощникам, что, помимо сделки, нужно, чтобы Владимир Зеленский изменил отношение к переговорам о мире. Кроме того, глава киевского режима должен проявить готовность идти на уступки, в том числе территориальные. Вместе с тем глава Белого дома добивается прогресса на пути к проведению выборов на территории Незалежной. Политик хочет, чтобы Зеленский рассмотрел возможность уйти в отставку.
«Зачитав послание Зеленского на совместном заседании [Конгресса США], Трамп продемонстрировал, что Украина добилась позитивных сдвигов. Учитывая встречи на следующей неделе в Саудовской Аравии, мы рассчитываем увидеть ещё больше позитивных сдвигов и в конечном счёте положить конец украинскому конфликту», — подчеркнул руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз.
Напомним, что ранее президент США поручил приостановить всю иностранную помощь от Вашингтона на 90 дней. Несколько дней назад были отключены системы предупреждения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS. В это же время Вашингтон остановил передачу Киеву разведывательной информации для ударов по российским целям. Тем временем Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с США «в ближайшем будущем». Вскоре после этого заявления появилась информация, что сделка по ресурсам будет подписана во время обращения американского президента к обеим палатам Конгресса. А позднее выяснилось о скрытом условии сделки по металлам между странами. Впрочем, США даже пригрозили Киеву раскрытием коррупции при отказе от сделки по ресурсам.
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