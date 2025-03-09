Заключения сделки по украинским минералам будет недостаточно для того, чтобы США возобновили военную помощь Киеву и обмен разведданными. Об этом сообщает телекомпания NBC, ссылаясь на источники.

Авторы материала уточнили, что американский президент Дональд Трамп чётко дал понять своим помощникам, что, помимо сделки, нужно, чтобы Владимир Зеленский изменил отношение к переговорам о мире. Кроме того, глава киевского режима должен проявить готовность идти на уступки, в том числе территориальные. Вместе с тем глава Белого дома добивается прогресса на пути к проведению выборов на территории Незалежной. Политик хочет, чтобы Зеленский рассмотрел возможность уйти в отставку.