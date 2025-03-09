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9 марта, 12:59

Трамп продолжает блокировать поддержку для Украины, ВСУ остались без глушилок для истребителей

Forbes: Трамп прекратил поддержку истребителей F-16 на Украине

Президент США Дональд Трамп приостановил поставки на Украину важных компонентов для радарных систем помех истребителей F-16. Штаты не могут «отключить» сами истребители, но без запасных частей, боеприпасов и программного обеспечения для систем радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131 боевая эффективность этих самолётов снизится.

«Соединённые Штаты не могут просто отключить истребители Lockheed Martin F-16, разработанные в США, которые переоснащают украинские военно-воздушные силы. Но администрация президента США Дональда Трампа приостановила оказание помощи Украине, в том числе жизненно важной поддержки для радиолокационных помех F-16», пишет Forbes.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поручил приостановить всю иностранную помощь от США на 90 дней. Несколько дней назад США отключили системы предупреждения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS. Ключевую линию связи заблокировали в 14:00 по местному времени Киева. В это же время Вашингтон остановил передачу Киеву разведывательной информации для ударов по российским целям.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Полина Никифорова
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