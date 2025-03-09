Трамп продолжает блокировать поддержку для Украины, ВСУ остались без глушилок для истребителей

Президент США Дональд Трамп приостановил поставки на Украину важных компонентов для радарных систем помех истребителей F-16. Штаты не могут «отключить» сами истребители, но без запасных частей, боеприпасов и программного обеспечения для систем радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131 боевая эффективность этих самолётов снизится.