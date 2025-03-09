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9 марта, 14:15

В Польше предсказали катастрофу на Украины после решений Трампа

Политолог Адамский: Трамп своими действиями устроит катастрофу на Украине

Политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины и Европы может привести к настоящей катастрофе для ВСУ. Об этом заявил польский политолог Лукаш Адамский в интервью Haqqin.

«Это может стать последней точкой давления для Белого дома, поскольку Трамп подталкивает Украину к мирным переговорам с Россией и подписанию соглашения, предоставляющего Соединённым Штатам доступ к её полезным ископаемым», — сказал эксперт.

Адамский также подчеркнул, что Европа не в силах компенсировать мощь американской военной помощи ВСУ. Частично закрыть брешь можно только в случае поддержки Австралии, Канады, Японии и Южной Кореи, подытожил он.

В США исключили возобновление помощи Киеву после сделки по ресурсам
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Напомним, ранее Трамп поручил приостановить всю иностранную помощь от США на 90 дней. Вслед за этим указом в Европе развернули колонны с военной техникой, которые направлялись на Украину. Также самолёты с оружием для Киева вернулись на свои базы. Кроме того, США запретили Лондону делиться с Киевом разведданными, полученными из Вашингтона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Мария Любицкая
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