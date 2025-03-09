Политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины и Европы может привести к настоящей катастрофе для ВСУ. Об этом заявил польский политолог Лукаш Адамский в интервью Haqqin.

«Это может стать последней точкой давления для Белого дома, поскольку Трамп подталкивает Украину к мирным переговорам с Россией и подписанию соглашения, предоставляющего Соединённым Штатам доступ к её полезным ископаемым», — сказал эксперт.