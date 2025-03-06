Sky News: Самолёты США с оружием для Украины развернули в воздухе
Самолёты США, которые летели на Украину с грузом оружия, развернули в воздухе по приказу президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Sky News.
Американское оружие доставляли на Украину через польский аэродром в Жешуве, а затем переправляли через границу в Львовскую область. Крупные партии бронетехники также поступали в этот пункт кораблями через Атлантический океан.
По данным телеканала, Трамп отдал приказ в период активной переброски оборудования США в регион. После этого самолёты с оружием изменили курс и вернулись обратно, отменив посадку в Жешуве.
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