Sky News: Самолёты США с оружием для Украины развернули в воздухе

Самолёты США, которые летели на Украину с грузом оружия, развернули в воздухе по приказу президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Sky News.

Американское оружие доставляли на Украину через польский аэродром в Жешуве, а затем переправляли через границу в Львовскую область. Крупные партии бронетехники также поступали в этот пункт кораблями через Атлантический океан.