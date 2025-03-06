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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 марта, 01:50

Sky News: Самолёты США с оружием для Украины развернули в воздухе

Самолёты США, которые летели на Украину с грузом оружия, развернули в воздухе по приказу президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Sky News.

Американское оружие доставляли на Украину через польский аэродром в Жешуве, а затем переправляли через границу в Львовскую область. Крупные партии бронетехники также поступали в этот пункт кораблями через Атлантический океан.

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По данным телеканала, Трамп отдал приказ в период активной переброски оборудования США в регион. После этого самолёты с оружием изменили курс и вернулись обратно, отменив посадку в Жешуве.

Напомним, Дональд Трамп распорядился прекратить всю иностранную помощь от США на 90 дней. На фоне этого указа в Европе также развернули колонны с военной техникой, направлявшиеся на Украину.

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Freepik / vecstock

Лия Мурадьян
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