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9 марта, 15:32

«Хорошо лажу»: Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным

Трамп заявил, что у него жёсткая позиция по РФ, но хорошие отношения с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент США Дональд Трамп придерживается жёсткой позиции в отношении России, но при этом сохраняет хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox News.

«Я был очень жёстким, но я хорошо лажу с Путиным», — подчеркнул республиканец.

Американский лидер таким образом ответил на критику о якобы «мягком» отношении к России. По его словам, в свой первый президентский он ввёл большое число санкций против РФ помимо других мер. Трамп отметил, что Путин первым может подтвердить его жёсткий подход.

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А ранее западные СМИ писали, что подготовка к встрече американского лидера и Путина «идёт ускоренными темпами». Работы по организации встречи начались после скандальной перепалки президента США и Владимира Зеленского в Белом доме. В Кремле отметили, что Путин и его американский коллега не вступали в публичные контакты с 12 февраля.

Дарья Нарыкова
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