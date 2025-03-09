«Хорошо лажу»: Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным

Президент США Дональд Трамп придерживается жёсткой позиции в отношении России, но при этом сохраняет хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox News.

«Я был очень жёстким, но я хорошо лажу с Путиным», — подчеркнул республиканец.